Tischtennis-Oberliga: Neuhaus unterstreicht Titelambitionen, Hattorf verpasst Remis

SSV Neuhaus - VfR Weddel 8:2 (27:7)

Bei den Gästen fehlte mit Ekaterina Buka und Cornelija Sciglaite das komplette spielstarke obere Paarkreuz, was den Neuhäuserinnen in die Karten spielte. In den Doppeln übernahm der SSV mit einer 2:0-Führung die Regie. Hier punkteten die Duos Marlene Andres/Sarah Nitsch (3:0 gegen Melanie Mosterdijk/Darina Herdlitschke) sowie Linda Kleemiß/Lisa Krödel (3:1 gegen Linda Rudel/Miriam Dederding). VfR-Akteurin Rudel verletzte sich zudem noch und musste ihre beiden Einzel abschenken. So hatte Neuhaus die Partie sicher im Griff. Ärgerlich: Krödel führte gegen Mosterdijk bereits mit 2:0-Sätzen, wurde jedoch noch im fünften Durchgang mit 8:11 abgefangen. Einen weiteren Gegentreffer musste Nitsch (1:3 gegen Dederding) zulassen. SSV-Coach Frank Baberowski: „Zwei Siege gegen Weddel in dieser Saison sind natürlich Luxus. In der letzten Saison haben wir da gleich zwei Niederlagen eingesteckt.“

SSV-Zähler: Andres/Nitsch, Kleemiß/Krödel, Kleemiß (2), Krödel, Andres (2), Nitsch.