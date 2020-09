Tischtennis-Regionalliga: Neuhaus mit Krimi in Berlin zum Auftakt

Keine Doppel, zwölf Einzel - Corona hat den Spiel-Ablauf bei den Punktspielen extrem verändert. Extrem war's auch für den SSV Neuhaus in der Hauptstadt. Extrem spannend. Zweieinhalb Stunden dauerte der Krimi für den Aufsteiger in der Tischtennis-Regionalliga beim TTC Neukölln Berlin. In der hochklassigen und sehr umkämpften Partie zeigte Neuhaus die größere Nervenstärke, brachte vier von fünf Fünf-Satz-Partien durch.

Schlüsselsiege

Zwei weitere heiß umkämpfte Schlüsselsiege brachten jeweils Lisa Krödel und Julia Heidemann durch, die beide mit 11:9 im Entscheidungssatz gegen Nina Priebe triumphierten. So bejubelte Neuhaus eine zwischenzeitliche 5:3-Führung. Doch Buka verlor ihr drittes Einzel mit 9:11, 4:11, 14:12, 12:14 gegen Berlins Nummer 3, Nina Thiele-Kuttler, was einen dicken Strich durch den Neuhäuser Matchplan zog. Buka hatte sich bei ihren ersten beiden Einzelsiegen nach acht Monate langer Wettkampfpause vorzeitig verausgabt. Doch dank weiterer Einzelsiege von Krödel (3:2 gegen Thiele-Kuttler) sowie Heidemann (3:2 gegen Schmidt) schien Neuhaus bei einer 6:5-Führung den Gesamterfolg noch realisieren zu können.

Aber Linda Kleemiß blieb auch in ihrem letzten Einzel gegen das unangenehme Unterschnitt- und Blockspiel von Priebe ohne Erfolg, verlor in fünf Sätzen. So ging's mit einem 6:6 (24:28 Sätze) auf die Heimreise. SSV-Coach Frank Baberowski bilanzierte: „Es war ein verrücktes, sehr aufregendes und auch tolles Spiel. Am Anfang lief es für uns normal, hinten raus leider nicht mehr wie gewünscht. Dennoch können wir mit dem Punktgewinn insgesamt sehr gut leben.“

SSV-Zähler: Buka (2), Krödel (2), Heidemann (2).