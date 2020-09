Tischtennis-Saisonstart: 96-Frauen wollen Doppelsieg gegen Holzbüttgen und Kleve

Die Tischtennisspielerinnen von Hannover 96 starten mit einer Doppelaufgabe in die neue Saison der dritten Bundesliga. Samstag (14 Uhr) muss das Team beim SV Holzbüttgen ran, am Sonntag folgt ab 13 Uhr das Gastspiel beim TTVg Kleve. „Ich wünsche mir zum Auftakt zwei Siege, und ich denke, die sind auch machbar“, sagt Trainer Marco Heuer. Ein idealer Härtetest sei die Vorrunde im DTTB-Pokal am vergangenen Wochenende in Berlin gewesen. 96 verlor zwar beide Spiele, zum Auftakt 0:3 gegen den SV Kolbermoor, verkaufte sich aber gegen die Erstligakonkurrenz gut. Beim 2:3 gegen den SV Böblingen schnupperte man sogar an einer Sensation. Trotz des guten Eindrucks glaubt Heuer nicht an eine Wiederholung von Platz eins in der Liga, die seine Mannschaft bis zum Saisonabbruch Mitte März mit 23:1 Punkten dominierte.