Tischtennis: SSV-Joker sticht nicht, trotzdem jubelt Neuhaus

Tags darauf beendeten die Neuhäuserinnen in einem Nachholspiel beim bis dato punktgleichen Tabellennachbarn RSV Braunschweig II ihre Hinrunde. Bei diesem vorentscheidenden Match im Kampf um den Klassenerhalt setzte sich SSV nervenstark mit 6:4 durch, feierte damit seinen ersten Saisonsieg. In der Tabelle löste sich Neuhaus vom Relegationsplatz, der nun von den Löwenstädterinnen bekleidet wird.

In der Tischtennis-Regionalliga Nord verbuchten die Damen des SSV Neuhaus (3:13 Punkte) einen Sieg und eine Niederlage. Zum Rückrundenauftakt verkauften sie sich beim Tabellenvierten Kieler TTK Grün-Weiß (10:6) sehr gut, unterlagen aber dennoch knapp mit 4:6.

VfL-Frauen gegen Arsenal: Auch 2022 gibt's Champions League in der VW-Arena!

Kieler TTK Grün-Weiß - SSV Neuhaus 6:4 (22:16 Sätze).

Im Hinspiel war Neuhaus gegen Kiel noch mit 1:9 untergegangen. An der Förde hielt der SSV die Partie nun bis zum 4:4 überraschend offen. Im Doppel drehten dabei Marlene Andres/Sarah Nitsch einen 1:2-Satzrückstand gegen Lena Meiß/Inga Weichel noch in einen Fünfsatz-Sieg. Linda Kleemiß/Lisa Krödel fanden bei ihrer 0:3-Satzniederlage gegen Lin Sievers/Meike Müller kein Mittel. Im oberen Paarkreuz war gegen die beste Spielerin der Liga, Lin Sievers, erwartungsgemäß kein Kraut gewachsen. Dafür trommelte Krödel mit ihrem bedingungslosen Offensivspiel Lena Meiß mit 3:1-Sätzen vom Tisch. Beim Stand von 4:4 führte Marlene Andres mit 2:1-Sätzen gegen Meike Müller, wurde aber noch im fünften Satz mit 8:11 abgefangen, verpasste damit ein sensationelles 5:5.

SSV-Zähler: Andres/Nitsch, Krödel, Andres, Nitsch.

RSV Braunschweig II – SSV Neuhaus 4:6 (20:21 Sätze).

Im Doppel zog Neuhaus mit der überraschenden Aufstellung der Langzeitverletzten Ekaterina Buka (Rückenverletzung) einen Joker aus dem Ärmel. Doch der SSV-Plan ging bei der 9:11-Niederlage im Entscheidungssatz von Buka/Andres (gegen Anika Walter/Sophii Konradt) nicht auf.

Am Nebentisch fanden Kleemiß/Krödel kein Rezept gegen Maike Bares/Annalena Harms (0:3). Doch dank der sensationellen 4:0-Bilanz im oberen Paarkreuz von Kleemiß und Krödel gegen Walter und Bares meldete sich Neuhaus im Kampf um den direkten Klassenerhalt zurück. Krödel münzte dabei gegen Bares einen 0:2-Satzrückstand in einen Sieg um. SSV-Kapitänin Sarah Nitsch stellte bei ihrem 3:1 (11:9, 11:5, 9:11 und 11:8) gegen Annalena Harms nach knapp drei Stunden Spielzeit den Big-Point-Sieg sicher.

SSV-Coach Frank Baberowski lobte: „Nach dem 4:6 in Kiel haben meine Mädels den Kopf nicht hängenlassen. Nach unserem Sieg in Braunschweig war große Party in der Kabine. Wir haben jetzt zwei Zähler Vorsprung vor dem RSV II und wollen den siebten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen.“

SSV-Zähler: Kleemiß (2), Krödel (2), Andres, Nitsch.