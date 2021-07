Tischtennis: Talente-Duo des SSV Neuhaus international erfolgreich

Das kann sich sehen lassen: Gleich zwei Tischtennis-Talente des SSV Neuhaus waren international unterwegs. Während Daniel Nagy (10) in Frankreich aufschlug, stellte der 13-jährige Julius Konstantin Kleinert sein Können in Tschechien unter Beweis. Beide machten sich glücklich auf den Heimweg - aus unterschiedlichen Gründen.

"Dort starteten die besten 24 Jungs Deutschland aus dem Jahrgang 2010", berichtet Vater Gabor Nagy, seines Zeichens Kapitän bei den Verbandsliga-Herren des SSV. Sein Sohn startete mit einer unerwarteten Niederlage in die Vorrunde. "Er hat nach 2:0-Satzführung und zwei Matchbällen leider noch 2:3 verloren", berichtet der Vater. Das bedeutete letztlich Platz vier in seiner Sechsergruppe, die Runde der besten Zwölf hatte er damit verpasst. Immerhin: Nach einer perfekten Zwischenrunde landete der Zehnjährige auf Platz 14. "Wir waren nach objektiver Analyse - inklusive Landestrainer-Richard Hoffmann - leicht enttäuscht" berichtet Gabor Nagy. "Eine Top-Team-Platzierung 10 wäre für Daniel ein realistisches Ziel gewesen."

Derweil war Julius Konstantin Kleinert beim Prague Grand Prix in Tschechien am Start - ein Mammut-Wettbewerb. Der Sohn von Neuhaus-Spieler Guido Kleinert traf auf 130 weitere Teilnehmer aus sechs Nationen. "Das Turnier war hochrangig besetzt", berichtet Mutter Nicole Kleinert. Ihr Sohn, der im vergangenen Jahr nach einer Verletzung gut drei Monate pausieren musste und sich anschließend zurückgekämpft hatte, war froh, in Prag dabei zu sein:„Es fühlte sich gut an, nach Corona mal wieder einen Wettkampf spielen zu können.“

Im Einzel erreichte das SSV-Talent die Hauptrunde, gemeinsam mit seinem deutschen Partner Matthias Kassens wurde er zudem Achter. "Es war ein wertvolles Turnier mit vielen Erfahrungen. Der Trainingseinsatz in den vergangenen Monaten hat sich gelohnt", freute sich der 13-Jährige, der wie Daniel Nagy ("Die beiden kennen sich quasi von Geburt an", wie Mutter Kleinert berichtet) nicht nur in der Jugend (Kleinert in der kommenden Saison für Niedersachsenligist SC Barienrode, Nagy im J18-Bezirksliga-Team des SSV), sondern auch bereits in den Reserveteams der Neuhäuser Herren aufschlägt.