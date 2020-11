Vorbild Timo Boll: Niklas Beliaev ist Wolfsburgs Tischtennis-Toptalent

Er ist 21 Jahre alt, in seinem Verein die Nummer 1 und gilt in Fachkreisen als Wolfsburgs größtes Tischtennis-Talent: Niklas Beliaev schlägt für den SSV Neuhaus in der Herren-Verbandsliga auf. Mit 7:1 Punkten hat der SSV hier einen sehr vielversprechenden Start hingelegt, am dritten Tabellenplatz hat der Linkshänder mit 6:2 Siegen seinen Anteil. Die Zwangspause kommt für Beliaev und den SSV ungelegen. „Es ist sehr schade, dass der Niedersächsische Tischtennis-Verband die Saison jetzt wegen der aktuellen Corona-Zahlen bis zum 31. Dezember unterbrochen hat. Wir waren gut in Fahrt und haben uns als neu formierte Truppe gut zusammengefunden", sagt Beliaev. Aber: "Dennoch habe ich Verständnis für die Entscheidung, denn die Gesundheit aller Menschen geht in jedem Fall vor." Anzeige

Der gebürtige Wolfsburger begann ursprünglich als Karateka beim TV Jahn Wolfsburg, ehe er mit sechs Jahren erstmals mit dem Tischtennis in Berührung kam. Seine ersten Versuche mit dem kleinen Zelluloid-Ball im Verein machte Beliaev unter den Fittichen seines damaligen TV-Jahn-Trainers Eberhard Staude. Schnell wurden die guten Bewegungsfähigkeiten und das ausgeprägte Ballgefühl von Beliaev im Tischtennissport offensichtlich. „Durch das Karate-Training hatte ich gute koordinative Fähigkeiten, das kam mir auch beim Tischtennis zugute“, sagt Beliaev.

Schnell wurden andere Vereine auf das Nachwuchstalent aufmerksam, mit elf Jahren wechselte Beliaev zum SSV Neuhaus. Hier stellten sich schnell erste Erfolge im Jugendbereich auf Kreis- und Bezirksebene ein. Seinen bislang größten sportlichen Erfolg feierte Beliaev vor vier Jahren, als der Neuhäuser in Salzhemmendorf den Landesmeistertitel der Jungen erspielte. Im Endspiel setzte sich Beliaev dabei gegen Max Grote durch, der heute beim SV Arminia Hannover in der Oberliga aufschlägt. Mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft hatte sich der SSV-Akteur die Fahrkarte zu den Deutschen Jugendmeisterschaften in Essen gesichert.

Mit 16 Jahren in der Oberliga Neben dem Tischtennis-Training betreibt Beliaev zusätzlich noch Fitness- und Kraftübungen. Zudem steht der 21-Jährige zweimal wöchentlich als Übungsleiter für die Nachwuchsspieler des MTV Vorsfelde in der Sporthalle. Beim TTVN absolvierte Beliaev bereits die Ausbildung zum Co-Trainer, in naher Zukunft möchte der Student für Wirtschaftsingenieurwesen den C-Trainerschein erwerben. Anzeige Seit fünf Jahren spielt Beliaev in der 1. Herren des SSV. In seinem ersten Oberliga-Jahr erspielte das Tischtennis-Talent bereits als 16-jähriger Jungspund 17:12 Siege im mittleren und unteren Paarkreuz. Doch auch Beliaev konnte den Oberliga-Abstieg des SSV Neuhaus 2016/17 in die Verbandsliga nicht verhindern. Der Linkshänder ist ein Offensivspieler, der möglichst sofort mit einem harten Vorhand-Topspin den Punktgewinn erzielen möchte. Doch auch in der Halbdistanz fühlt sich Beliaev mit seinem beidseitigen Spinspiel wohl. Zudem gilt Beliaev auch im Doppel als beliebter Partner, zusammen mit Gabor Nagy bildete er das stärkste Doppel beim SSV Neuhaus.