Tischtennisturnier: Jung gebliebene „Alte“ schlagen auf

Clennen. Mehrere Wochen lang wird im Obstland an all seinen Standorten die Obstblüte gefeiert. Zu den Veranstaltungen im April und Mai gehört als ein sportlicher Höhepunkt das Tischtennisturnier der Sportgemeinschaft Sitten. Am Sonntag ging es erfolgreich über die Bühne. Mit den Veranstaltungen geht es weiter. Es richtet sich traditionell an die älteren Sportler oder, wie es die Ausrichter vom Verein formulieren, an die jung gebliebenen Alten. Die zwei ältesten Teilnehmer des Turniers haben auch gleich bewiesen, wie fit sie sind: Siegfried Theuner aus Bockelwitz und Roland Werner aus Döbeln sind beide 79 Jahre alt.

Starten dürfen bei diesem Turnier Teilnehmer ab einem Alter von 50 Jahren. Zum 14. Mal wurde dieses Seniorentischtennisturnier im Rahmen der Blütenfestwochen ausgetragen. Neben fünf Damen griffen 18 männliche Teilnehmer zum Tischtennisschläger. Vier Altersklassen wurden gebildet. Bei den Frauen der Altersklasse 50 bis 64 Jahre siegte Marita Heckel aus Sitten, bei den Frauen über 65 Jahre gewann Marion Seidlitz aus Kroptewitz.

Ein Kroptewitzer holte sich auch bei den Herren der Altersklasse 50 bis 64 Jahre den Sieg: Uwe Käseberg setzte sich gegen die Konkurrenz durch. Bei den Männern im Alter über 65 Jahren gewann Rolf Schneider. Er kam aus Augustusburg zum Turnier in die Sporthalle von Clennen. Die dort ausgetragenen Turniere ziehen von je her Teilnehmer aus der gesamten Region im Dreieck der drei Großstädte Leipzig, Chemnitz, Dresden an.

Guter Schluck am Schluss

Eine der nächsten und dann auch letzten Veranstaltungen in der Leisniger Region, die in die Blütenfestwochen eingebettet sind, hat Hochprozentiges zum Inhalt. Eine amüsante und geistreiche Verkostung von Obstspirituosen gewährt am Mittwoch, den 29. Mai, Einblick in die Kunst des Brennens beziehungsweise Destillierens. In der Börtewitzer Kulturscheune ist dann Siegbert Hennig zu Gast. Der Destillateurmeister der Meißener Spezialitätenbrennerei „Prinz zur Lippe“ gewährt Einblick in sein exklusives Handwerk und hat einige von ihm hergestellte Kostbarkeiten im Gepäck. Zu der Verkostung nebst Vortrag wird für abends 19 Uhr nach Börtewitz eingeladen. Wer dabei sein möchte, meldet sich zuvor telefonisch an unter der Nummer 034321/20146.

Von Steffi Robak

