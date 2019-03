Titans-Kapitän Schmidkunz: „Ich bin erst mal froh, dass wir das Boot in sicheres Wasser bekommen haben“

Dresden. Das Ziel waren die Play-offs, doch am Ende sind die Dresden Titans froh, dass sie in den Play-downs wenigstens nicht mehr zittern müssen. Nach dem 80:74-Auswärtserfolg bei den Herzögen Wolfenbüttel ist den Dresdner Basketballern die Zugehörigkeit zur Pro B nicht mehr zu nehmen. Vor den nun bedeutungslosen letzten zwei Spielen äußert sich Kapitän Janek Schmidkunz zur Lage.

Im letzten Heimspiel ist Ihre Truppe mit dem Druck nicht so gut klargekommen, diesmal aber schon. Was war der Grund dafür?

Der Verein bleibt in der Pro B. Was kann man aus diesem schwierigen Jahr lernen?

„Ich glaube, dass viele unserer jungen Spieler auch etwas Positives aus so einer Erfahrung ziehen können. Man wächst an so einer Situation. Es ist leichter, wenn man in die Play-offs kommt und dann ohne Druck aufspielen kann. Jetzt sind wir in einen Abwärtsstrudel geraten, den man einfach stoppen musste. Daran kann man reifen. Aber ja, es war eine schwierige Saison mit vielen neuen Spielern, einem Trainerwechsel – das geht nicht spurlos an Spielern vorbei.“