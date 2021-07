Europameister, Top-Spieler, DFB-Abschneiden: Die Umfrage nach der EM

Italien hat sein mitreißendes Turnier mit dem zweiten EM -Triumph nach 1968 gekrönt und die Hoffnungen von Gastgeber England auf den ersten Titel seit 55 Jahren zerstört. Erst im Elfmeterschießen setzte sich die Squadra Azzurra gegen die Three Lions durch. Ist der Triumph der Italiener am Ende verdient? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich das SPORT BUZZER-Voting zur EM 2021. Stimmt jetzt ab!

Die nächste EM findet 2024 in Deutschland wie 2016 und in diesem Jahr mit 24 Mannschaften statt. Danach könnte es eine Aufstockung geben. Die UEFA prüft einem Medienbericht zufolge eine mögliche Ausweitung der Europameisterschaft ab 2028 von 24 auf 32 Teams. Der Kontinentalverband beginne die Machbarkeit zu überprüfen, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Sonntag. Die Überprüfung des EM-Formats sei Teil des Bieterprozesses für die Ausrichtung der Europameisterschaft in sieben Jahren. Der Gastgeber soll Ende 2023 bestimmt werden.