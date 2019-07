Titel-Hattrick: Hannover 96 siegt beim SPORTBUZZER-Cup der Frauen

Aufgespannte Sonnenschirme, Gartenstühle, ein paar Würstchen auf dem Grill und ein kaltes Bier auf dem Tisch: Der Sportbuzzer-Cup der Frauen am Sonnabend hatte den Anstrich eines entspannten Barbecue-Nachmittags im eigenen Garten. Doch was die Zuschauer bei Kaltgetränk und Wurst sehen konnten, waren keine Gartenzwerge oder kickende Kinder auf dem heimischen Rasen, sondern hochklassiger Frauenfußball auf der Anlage des TSV Saxonia.

Drei Top-Teams gingen an den Start

Zwar traten nur drei Teams bei der inoffiziellen Stadtmeisterschaft an, doch boten diese mit dem HSC Hannover, Hannover 96 und dem TSV Limmer ein Fußballturnier auf hohem Niveau. In der ersten Begegnung spielte der HSC, frisch aufgestiegener Oberligist, gegen den abgestiegenen Regionalligisten aus Limmer. Bereits in der zweiten Minute ging der HSC nach einem starken Sprint von Josephine Holtzmann über die linke Seite durch ein Eigentor in Führung.

Nur fünf Minuten später nutzte der TSV einen unglücklichen Ballverlust des HSC im Mittelfeld, spielte schnell vors Tor und konnte durch Pia Gellermann ausgleichen. Limmer versuchte es nun immer wieder aus der zweiten Reihe, doch HSC-Torhüterin Emma Täger parierte die platzierten Schüsse stark, während ihre Vorderleute nach jedem Ballgewinn das Spiel schnell machen wollten, doch an der Präzision ihrer Pässe scheiterten. Mit der Zeit erstarkte Limmer jedoch und brachte mit Toren von Caroline Barr (30., 51.) und Laura Danziger (40., 54.) die Entscheidung, obwohl der HSC durch Caroline Dolff (49.) und Marie Trebing (60.) noch einmal herankam.

„Wir haben Leute auf verschiedenen Positionen ausprobiert, die Spiele waren eine gute Trainingseinheit. Im ersten Spiel waren wir zu offen, haben zu viele taktische und individuelle Fehler gemacht. Das war im zweiten Spiel besser“, resümiert HSC-Trainer Manuel Stübler das Auftreten seiner Mannschaft, die im zweiten Spiel des Tages gegen Hannover 96 ran musste.

Gegen den Neu-Regionalligisten stand seine Mannschaft sehr tief. Es entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in welchem 96 gegen die Abwehr des HSC anrannte und nur zwei Mal durch Anna-Lena Füllkrug (20., 28.) Lösungen fand. HSC-Keeperin Emma Täger glänzte mit Paraden, ihre Mannschaftskollegin Ann-Kathrin Jansen in einer der wenigen Offensivsituationen mit einem direkt verwandelten Freistoß (21.) aus 25 Metern.