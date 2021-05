Titel im Schnelldurchlauf? Waspo 98 zweimal in Berlin gefordert

Karsten Seehafer ist gelassen. Das kann der Trainer von Waspo 98 Hannover nach dem 12:6-Sieg gegen Spandau 04 am Mittwoch auch sein. Zum Auftakt der Finalserie (Modus: Best of five) um die deutsche Wasserball-Meisterschaft hatte sein Team einen Traumstart hingelegt. Noch nie hatte Waspo deutlicher gegen Spandau gewinnen können. Mit dieser Form könnten die Hannoveraner schon am Sonntag den Titel feiern. Dafür muss die Truppe zunächst am Samstag (16 Uhr) und dann am Sonntag (14 Uhr) in der Schwimmhalle Schöneberg gewinnen. Seehafers Schützlinge träumen bereits von der Meisterschaft. „Ich muss sie ein bisschen bremsen“, sagt er. „Wir sind natürlich gut drauf, aber zunächst einmal wollen wir auf alle Fälle ein Spiel gewinnen.“

Seehafer ist ein alter Hase im Geschäft, er hat viele Duelle mit Spandau erlebt – und weiß deshalb auch, dass sein Team den Wasserball-Rekordmeister aus Spandau niemals abschreiben sollte. „Sie spielen eine sehr gute Runde und können zurückschlagen“, so der Coach.