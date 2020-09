Sogar der Titel ist schon drin: Waspo 98 setzt Wasserball-Finalserie in Berlin fort

„Das halten sie nicht durch, das können sie nicht. Und dann werden wir da sein.“ Trainer Karsten Seehafer ist überzeugt, dass es für Waspo 98 zu einem Sieg in der Finalrunde bei Spandau 04 reichen wird. „Wir haben gesehen, dass ihre kraftraubende Taktik nicht aufgegangen ist. Wenn wir ein Spiel gewinnen, bin ich zufrieden“, sagt der Coach und Mäzen. Am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) stehen die Partien zwei und drei in der Schöneberger Schwimmhalle an. Waspo führt in der Serie mit 1:0 und könnte sogar schon den Titel holen. Da winkt Seehafer aber ab: „Wir waren vor zwei Jahren Meister und haben seitdem das halbe Team ausgetauscht und verjüngt. Da träumen wir jetzt nicht von einem 3:0-Finalsieg.“

Beim 10:8 im Volksbad versuchten die Berliner, Waspos Topverteidiger Julian Real und Marko Macan aus der zentralen Position zu be­kom­men. Ein probates Mittel, um durch die Mitte anzugreifen. „Aber ab Mitte des dritten Viertels hat Spandau das nicht mehr geschafft, die Kraft ließ nach“, so Seehafer. Viel wird davon abhängen, ob Berlins Center Stefan Pjesivac wieder fit ist – er fehlte im Hinspiel ebenso wie Kapitän Marko Stamm. „Wir sind auf jeden Fall ausgeglichener besetzt“, so Seehafer.

Corusic nach Grippe wieder dabei

Für den an einer Grippe erkrankten Waspo-Angreifer Ante Corusic könnte es zu einem Kurzeinsatz reichen, „der Entlastung bringt“, so Seehafer. Aber er baut offensiv wieder auf Petar Muslim, der im ersten Duell Mann des Tages war. „Über ihn sind die Spandauer Verteidiger rübergeklettert wie die Bergsteiger“, moniert der Waspo-Vorsitzende Bernd Seidensticker, „ich will es mal so formulieren: Bevorzugt worden sind wir von den Schiedsrichtern ganz sicher nicht.“

Die Corona-Hygieneregeln sehen für die Schwimmhalle in Schöneberg maximal 200 Zuschauer vor, allzu laut dürfte es also nicht werden. Ist es ein Problem, aus dem Frei- ins Hallenbad zu wechseln? „Nein, damit musst du umgehen können“, sagt Co-Trainer Predrag Jokic. Der Montenegriner wird als Nachfolger von Seehafer aufgebaut. „Das wird aber ein Übergang, es geht nicht von heute auf morgen. Ich mache weiter“, sagt Seehafer – und schiebt dann noch nach: „In fünf Jahren werde ich ganz sicher kein Coach mehr sein.“ Jokic und er sehen die Dinge in Sachen Wasserball sehr ähnlich, betont Seehafer: „Dazu brauchen wir uns keine Ro­ma­ne zu erzählen.“

Sollte eine vierte Partie nötig werden, geht es am nächsten Mittwoch (18 Uhr) im Volksbad Limmer weiter. In einem finalen fünften Duell hätte Spandau Heimrecht (12. September, 16 Uhr).

Beide Partien in Berlin werden im Livestream (waterpolo.stream) übertragen.