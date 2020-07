Titel vorzeitig perfekt: Young Boys Bern gewinnen Schweizer Meisterschaft zum dritten Mal in Serie

Die Young Boys Bern haben zum dritten Mal in Serie und zum insgesamt 14. Mal die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane siegte am vorletzten Spieltag beim FC Sion 1:0 (1:0) und ist bei fünf Punkten Vorsprung von Verfolger FC St. Gallen nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Den Siegtreffer vor den erlaubten 1000 Zuschauern erzielte am Freitag der luxemburgische Mittelfeldspieler Christopher Martins in der 14. Minute.