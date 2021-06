Startgeld, Titelprämie und Co.: Um diese Summen geht es für das DFB-Team und den Verband bei der EM

Für den vierten EM-Titelgewinn würde der Deutsche Fußball-Bund eine Gesamtprämie von 10,4 Millionen Euro an die 26 Nationalspieler zahlen. Kapitän Manuel Neuer hatte mit dem Verband vor dem Turnierstart an diesem Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich die Rekordsumme von 400.000 Euro pro Mann im Falle des Titelgewinns ausgehandelt. Als bisherige Höchstleistung flossen 300.000 Euro an die 23 Weltmeister 2014 in Brasilien.

