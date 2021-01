Titel-Prognose von Bosz nach Leverkusen-Pleite: "Am Ende wird Bayern die beste Mannschaft sein"

Trainer Peter Bosz (57) glaubt nicht, dass sein Team Bayer Leverkusen ernsthaft in den Kampf um die deutsche Meisterschaft eingreifen kann. " Eine Topmannschaft verliert nicht zweimal hintereinander ", sagte Bosz nach der 1:2 bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Zuvor hatte die Werkself das letzte Bundesliga -Spiel im alten Jahr mit demselben Resultat auch gegen den FC Bayern München verloren. " Am Ende der Saison wird Bayern wieder die beste Mannschaft sein ", prognostizierte der Niederländer.

Bosz brodelt nach Nackenschlag

Dennoch habe Bosz im Anschluss an die enttäuschende Pleite deutliche Worte an seine Schützlinge gerichtet. "Ich habe der Mannschaft nach dem Spiel gesagt, dass wir verdient verloren haben, weil Frankfurt einfach viel besser war", meinte der Coach bei _Sky _und gab einen kurzen Einblick in die Abläufe in der Kabine nach der Partie: "Die Mannschaft hat nicht gesprochen. Ich habe gesprochen - und das war sehr deutlich." Die glänzende Ausgangsposition der Werkself im Kampf um die Tabellenspitze ist vorerst dahin. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Mainz 05 können die Münchner um satte fünf Punkte enteilen.