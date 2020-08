Titel, Rekorde, magische Momente: Die Meilensteine von Lionel Messi beim FC Barcelona

Er verkörpert den Verein wie kein Zweiter. Er ist mit der Mannschaft zum Weltstar geworden, im Gegenzug sicherte er Titel am Fließband. Die Fans liegen ihm zu Füßen. Und doch will Lionel Messi den FC Barcelona nach 20 Jahren in der Regionalhauptstadt Kataloniens verlassen. Das bestätigte der Klub am Dienstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. Messi wolle eine Ausstiegsklausel ziehen, die es ihm am Ende jeder Saison erlaubt, den Verein zu verlassen, hatten die argentinischen Medien TyC Sport und Fox Sports zuvor berichtet. Manchester City gilt als Favorit auf einen Messi-Transfer, sollte der Barcelona-Abschied Wirklichkeit werden.

Der SPORTBUZZER blickt zurück auf die 20 Jahre, in denen sich Messi bei Barca zur Legende gespielt hat.

Die Geschichte von Messi bei Barca wurde aus der Not geboren

Die Erfolgsgeschichte Messi/FC Barcelona begann im Jahr 2000 aus wirtschaftlicher Not. Der hochtalentierte 13-Jährige aus Rosario in Argentinien litt unter einer hormonbedingten Wachstumsstörung. Seine Eltern konnten sich die weitere Behandlung, die sich wohl auf 900 Dollar die Woche belief, nicht mehr leisten – erst recht nicht inmitten der argentinischen Wirtschaftskrise. Mit den drei Kindern wanderte Familie Messi nach Barcelona aus, wo Lionel in die berühmte Jugendakademie des FC Barcelona, "La Masia", kam. Der Verein übernahm die Behandlungskosten.

Ab 2000 arbeitete sich Messi dann durch die Jugendmannschaften und überragte von Beginn an. Mit 17 Jahren, 3 Monaten und 22 Tagen gab er am 16. Oktober 2004 sein Pflichtspieldebüt – der Auftakt einer (fast) beispiellosen Titeljagd. Gleich in der ersten Saison wird er mit Barca spanischer Meister. Im zweiten Profi-Jahr folgt der erste Champions-League-Titel – auch wenn Trainer Frank Rijkaard ihn im Finale nicht einsetzte. Seither hat er insgesamt zehn Meisterschaften, vier Champions-League-Titel und sechs spanische Pokal-Siege zur Titel-Sammlung hinzugefügt. Seit dem vergangenen Jahr ist er auch endlich wieder alleiniger Rekord-Weltfußballer: Mit seiner sechsten Auszeichnung hat er Dauerrivale Cristiano Ronaldo (fünf Titel) abgehängt.

In der abgelaufenen Saison bröckelte das Verhältnis zwischen Messi und Barca erstmals richtig