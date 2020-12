Titel, Tore, Rekorde – Die Weltfußballer-Kandidaten Lewandowski, Messi und Ronaldo im Faktencheck

Am Donnerstagabend ist es soweit: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski könnte zum ersten Mal in seiner Karriere zum Weltfußballer des Jahres gekürt werden. Bei der digitalen Veranstaltung in Zürich gehört er neben den beiden Superstars Lionel Messi vom FC Barcelona und Cristiano Ronaldo von Juventus Turin zu den verbliebenen drei Kandidaten - und befindet sich mit Blick auf die Sieg-Chancen in einer Top-Position.

Der 32-Jährige erzielte am Mittwoch als erst dritter Spieler nach Gerd Müller (365) und Klaus Fischer (268) sein 250. Tor in der Bundesliga - und legte Nummer 251 direkt nach. "Es freut mich sehr, dass ich heute zweimal treffen und wir drei Punkte gewinnen konnten", sagte der Pole nach seinem Doppelpack beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg , der vor der Wahl noch einmal für ein gutes Gefühl sorgte. Doch wie lief es bei Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, den beiden anderen Anwärtern auf die Auszeichnung? Der SPORT BUZZER stellt Zahlen und Fakten der drei Stars gegenüber.

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Sportlich gibt es zahlreiche Argumente für den Münchner Angreifer, der in der Saison 2019/20 mit den Bayern jeden Titel abräumte. Mit der deutschen Meisterschaft, dem DFB-Pokal, der Champions League und zwei Supercup-Titeln (in der deutschen und der europäischen Version) füllte Lewandowski seinen und den Münchner Trophäenschrank erheblich auf. Der Pole brillierte zudem als Torschützenkönig in drei Wettbewerben (Liga, Königsklasse und Pokal), in Deutschland und Europa wurde er schon zum Fußballer des Jahres gekürt. Lewandowski sei "der kompletteste Spieler auf dem Planeten", hob der frühere Weltfußballer und heutige Sky-Experte Lothar Matthäus hervor.

Auch in reinen Zahlen lief die Saison 2019/20 für Lewandowski erfolgreicher als jede andere. In 47 von 52 möglichen Pflichtspielen lief der 32-Jährige für den FC Bayern auf, stand dabei lediglich ein Mal nicht in der Startelf. Das Vertrauen zahlte der Pole zurück: Für satte 55 Tore und damit knapp ein Drittel aller Tore des deutschen Rekordmeisters war Lewandowski verantwortlich. 15 Mal knipste der Stürmer in der Champions League, sechs Mal im DFB-Pokal - und in der Bundesliga stellte er einen neuen Bestwert auf. Noch nie erzielte ein ausländischer Stürmer mehr Treffer in einer Spielzeit, als Lewandowski. Der neue Rekord: 34 Tore in 31 Liga-Partien.

Von Nachlassen ist auch in der laufenden Saison keine Spur. Erst beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch knackte der Stürmerstar eine weitere denkwürdige Tor-Marke. Mit seinen Saisontreffern Nummer 14 und 15 nach gerade einmal elf Spieltagen durchbrach er als erst dritter Spieler die Schallmauer von 250 Bundesliga-Toren. Bereits im November gelang ihm der Sprung in die Top 3 der ewigen Torjägerliste in der Königsklasse: Nach seinem Treffer gegen RB Salzburg (3:1) hat der Bayern-Star nun genauso viele Champions-League-Tore auf dem Konto wie der Ex-Schalker Raúl (71). Ausgerechnet Lionel Messi (118) und Cristiano Ronaldo (134) trafen noch häufiger.