Titel, Trainer, Marktwert: PSG gegen Manchester City – Der Vergleich der Millionen-Giganten

Es ist ein Duell zweier absoluter Schwergewichte des europäischen Klub-Fußballs, ein Duell, das durchaus auch als Finale der Champions League durchgewunken werden könnte. Wenn Paris Saint-Germain am Dienstag Premier-League-Champion Manchester City empfängt (21 Uhr/DAZN) treffen zwei Welten aufeinander, die auch bedingt durch den Einfluss der reichen Klub-Besitzer Nasser El-Khelaifi (PSG) und Sheikh Mansour (ManCity) geprägt sind von großen Namen, prominenten Trainern und einem immensen finanziellen Spielraum. Über Titel-Sammler und Star-Trainer bis hin zu Spieler-Marktwerten: Der SPORT BUZZER macht vor dem Königsklassen-Kracher in Gruppe A den Vergleich.

Ein ebenso großer – wenn auch nicht ganz so schillernder – Name, steht bei Paris Saint-Germain seit Januar 2021 an der Seitenlinie. Der Argentinier Mauricio Pochettino trat das Erbe des gechassten deutschen Trainers Thomas Tuchel an, der inzwischen mit dem FC Chelsea die Champions League gewann. Dieser Titel blieb Pochettino in seiner bisherigen Laufbahn als Übungsleiter noch verwehrt. Überhaupt steht die Trophäen-Sammlung des 49-Jährigen nahezu im vollständigen Kontrast zu der seines ManCity-Kollegen Guardiola. Erst zweimal durfte Pochettino überhaupt einen Pokal in die Höhe stemmen, gewann in seiner ersten PSG-Saison sowohl den französischen Pokal als auch den Superpokal. Bei seinen vorherigen Stationen Espanyol Barcelona, FC Southampton und Tottenham Hotspur ging er jeweils leer aus.

Als einer der Größten in der Trainer-Gilde gilt nach wie vor ManCity-Coach Pep Guardiola. Seine Trophäensammlung ist beeindruckend: Allein mit dem FC Barcelona gewann er innerhalb seiner vierjährigen Amtszeit unter anderem dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Pokal und zweimal die Champions League. Auch in der Folgezeit beim FC Bayern riss die Titel-Serie des Katalanen bei drei Meisterschaften und zwei Pokal-Triumphen nicht ab. Bei den Citizens soll der 50-Jährige die Durststrecke in der Königsklasse beenden. Bislang stehen jedoch "nur" Erfolge auf nationalem Terrain zu Buche (unter anderem drei Premier-League -Titel und ein Pokal-Erfolg). Der Taktik-Fanatiker gilt bisweilen in den entscheidenden Partien als zu experimentierfreudig, von vielen (ehemaligen) Weggefährten erhält der Coach jedoch regelmäßig große Anerkennung für sein großes Know-How.

Titel

Beim Thema Titel eint die beiden Widersacher ein Ziel: Der Henkelpott in der Champions League. Trotz ambitionierter Anläufe und großer Investitionen blieb der Traum für beide Teams bislang noch unerfüllt. Manchester City legte eine fast beispiellose Misere hin. An Versuchen ließen es die Engländer allerdings nicht mangeln: In den vergangenen zehn Jahren qualifizierte City sich stets für die Gruppenphase der Champions League, seit acht Jahren erreichte man immer mindestens das Achtelfinale. Dann ging es jedoch regelmäßig dahin. Am nächsten dran waren die Skyblues im Vorjahr, als man erst im Endspiel von Liga-Konkurrent FC Chelsea (0:1) gestoppt werden konnte. Einige Titel konnte sich der Manchester-Klub aber in der Vergangenheit bereits sichern. So stehen sieben englische Meisterschaften, sechs FA-Cup-Siege, acht Ligapokal-Siege und sechs Community-Shield-Erfolge in der Vereins-Vita. Der letzte und einzige internationale Triumph gelang 1970 als Europapokalsieger der Pokalsieger.

Weitaus üppiger fällt der Ertrag beim französischen Serienmeister PSG aus. So darf sich der Hauptstadtklub neunmal Meister, 14-mal Pokalsieger, neunmal Ligapokal-Champion und neunmal nationaler Supercup-Titelträger nennen. Und international? Da kam beim Scheich-Klub trotz diverser Millionen-Transfers ebenfalls nicht viel. 1996 holte sich Paris den Europapokal der Pokalsieger, 2001 den UI-Cup. Ein großer Coup in der Champions League? Fehlanzeige. Wie die Citizens schafften es die Franzosen immerhin einmal ins Finale. Dort war 2019/20 der FC Bayern München (0:1) für die von Thomas Tuchel trainierten Pariser zu stark. In der vergangenen Saison war im Halbfinale Schluss – gegen Manchester City (1:2, 0:2). Mit der Transfer-Offensive im Sommer wurde nun der nächste Anlauf eingeläutet.