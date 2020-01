Titel verteidigt! Der TuS Neudorf-Platendorf gewinnt erneut den Wittinger-Cup

Sein Team hatte anschließend im zweiten Viertelfinale im Derby gegen den Finalisten aus Knesebeck mit 0:1 das Nachsehen. „Das war dann schon verdient“, gab Herrewig zu. Spannung lieferte auch das dritte Viertelfinale, in dem sich Wesendorf erst im Neunmeterschießen gegen Groß Oesingen durchsetzen konnte. Dagegen gewann der TuS Neudorf-Platendorf mit 5:1 gegen Sprakensehl deutlich.

Nachdem sich der FC Oerrel in der Gruppenphase der Endrunde mit 5:2 gegen den klassenhöheren FSV Vorhop/Schönewörde durchgesetzt hatte, stand er dem Bezirksligisten aus Eldingen im Viertelfinale gegenüber - das Duell endete in der Vorrunde mit 0:0. Im Viertelfinale wurde dann aber der Klassenunterschied deutlich und „der Akku bei Oerrel war schon etwas leer“, berichtete Peter Herrewich, Sportbeauftragter der Privatbrauerei Wittingen, Organisator und Spartenleiter des VfL Wittingen.

In den weiteren drei Gruppen sicherten sich der FSV Vorhop/Schönewörde, SV Hagen-Mahnburg, SV Sprakensehl, VfL Wittingen, SV Groß Oesingen, Wesendorfer SC, SG Eldingen (Bezirksliga Lüneburg 2), VfL Knesebeck und FC Oerrel ein Ticket für den Finaltag. Letzterer profitierte von der personalbedingten Absage des SV Westerbeck für die Finalrunde – und sorgte dann für eine kleine Überraschung.

In der Vorrunde setzte das Team von Co-Trainer Bekim Tairi mit hohen Siegen über die klassenniedrigeren Teams HSV Hankensbüttel, SV Wagenhoff, VfL Wittingen II und TSV Fortuna Bergfeld bereits Ausrufezeichen. „Die Jungs haben das knallhart durchgespielt“, lobte Tairi. Neben dem TuS zogen aus der ersten Gruppe auch Hankensbüttel und Wagenhoff in die Finalrunde ein.

Im Halbfinale konnte sich der TuS dann erneut mit vier Toren Vorsprung durchsetzen – Knesebeck erarbeitete sich, wie bereits im Viertelfinale, mit einem 1:0-Sieg das Weiterkommen in das Finale. In diesem starteten die Platendorfer dann wie die Feuerwehr – Hauke Düsel und Alex Dimmler sorgten für eine frühe 2:0-Führung. „Da kam uns aber auch der Spielplan entgegen. Knesebeck hat im Halbfinale viele Körner gelassen“, meinte Platendorfs Co-Trainer.

Nach dem kurzzeitigen Anschlusstreffer erhöhte der Bezirksligist erneut den Druck und machte durch Christian Jansen alles klar. „Ein großes Kompliment an die Knesebecker“, fand Tairi und lobte aber auch sein Team: „Meine Jungs haben das heute super gemacht.“ Ein Sonderlob gab es von Tairi für seinen Co-Trainer-Kollegen Roman Samkowez - da dem TuS kein Keeper zur Verfügung stand, spielte Samkowez das gesamte Turnier als Torwart.

„Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und das stark gemacht“, so Tairi. Zudem wurde TuS-Kicker Eduard Sening zum Spieler des Wittinger-Cups gewählt. Die Auszeichnungen für den besten Torwart (Malcom Lemp) und den besten Torschützen (Lasse Bergmann) gingen an den anderen Bezirksligisten nach Eldingen. Neben den Gewinnern, strahlte auch Organisator Peter Herrewig: „Es ist alles problemlos gelaufen, die Resonanz war gut und es waren viele schöne Spiele dabei.“