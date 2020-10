Titelverteidiger und Titelfavorit: Die Champions League ist für den FC Bayern eine große Bürde - Zittern nach Corona-Fall

Weiter siegen, immer weiter siegen – das könnte das abgewandelte Motto des FC Bayern München dieser Tage sein. Nichts leichter als das? Denkste! Am Dienstagabend platzte die Nachricht von einem positiven Corona-Befund bei Serge Gnabry Mitten in die Vorbereitung auf das Spiel gegen Atletico Madrid. Sollten bis 15 Uhr am Mittwoch nicht die Ergebnisse einer neuen Testreihe vom Vormittag vorliegen, müsste die Partie verschoben werden.

Dabei hätte alles so einfach sein können. Zum ersten und bisher einzigen Male in der Historie der Champions League konnte ein Verein in der Vorsaison jedes Spiel (insgesamt elf) gewinnen. "Für uns geht es darum, von Spiel zu Spiel zu denken, aber auch das große Ganze im Blick zu haben", sagte Erfolgscoach Hansi Flick. Am Dienstag betonte er an der Säbener Straße: "Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir die Qualität haben, erfolgreich sein zu können – vielleicht so erfolgreich wie letztes Jahr." Ziemlich forsch für seine Verhältnisse.

Lediglich 59 Tage nach ihrem Finaltriumph von Lissabon starten die Bayern an diesem Mittwoch (21 Uhr, Sky) gegen Atlético Madrid ins Abenteuer Titelverteidigung – die zuletzt Real Madrid 2017 und 2018 gelang. "Nachdem wir den Thron in Europa bestiegen haben, möchten wir so lange wie möglich da oben in der Sonne bleiben", sagte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge. Gleich drei Jahre wie die Helden der Siebzigerjahre ab 1974? Bei den Buchmachern jedenfalls ist Bayern der Topfavorit auf den Titel – vor Manchester City sowie dem FC Liverpool, dem Champion von 2019, der vergangene Saison im Achtelfinale eliminiert wurde. Von wem? Von den Rojiblancos, den Rot-Weißen aus der spanischen Hauptstadt.

Dieses Atlético bildet gleich zu Beginn der neuen Königsklassensaison, die wegen der Corona-Pandemie vier Wochen später startet als gewohnt, einen unangenehmen Prüfstein, Kategorie echter Gradmesser. "Das wird, gerade was das defensive Bollwerk betrifft, eine ganz andere Hausnummer", betonte Thomas Müller nach der Generalprobe, dem 4:1 bei Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Nebenwirkungen des Triples seien, so Müller, dass man in der Vorrundengruppe mit Atlético, RB Salzburg und Lok Moskau "sofort unter Zugzwang" stehe und dass "die Erwartungshaltung enorm hoch bleibt".

Flick zufrieden mit Bayern-Kader Die ist tatsächlich sogar gestiegen. Der Fluch der guten Tat heißt: Druck. Druck. Druck. Diese Bürde kann auch Ansporn sein. Europas Fußballer des Jahres Robert Lewandowski formuliert es positiv: "Wir können in dieser Saison wieder zeigen, dass es weit gehen kann." Oben zu bleiben ist ja im Sport schwieriger, als nach oben zu kommen. Mit der Jägerrolle hat es sich nun. "Man ist jetzt in ganz Europa die gejagte Mannschaft, die jeder unbedingt schlagen will", sagte Müller, "sich dagegen immer wieder zur Wehr zu setzen ist eine enorme Herausforderung."

Ohne Spielmacher Thiago, der sucht nun in Liverpool sein Glück. Und mit einem Kader, der bis auf Topneuzugang Leroy Sané, der sich nach einer Verletzung im Aufbautraining befindet, lediglich in der Breite verstärkt wurde. "Wir haben genau das, was wir wollten, mehr Optionen", erklärte Flick. "Ich bin so weit zufrieden." Das kleine Aber: Man habe "jetzt erst eine knappe Woche komplett trainieren können".