Konter im Psycho-Duell zwischen BVB und FC Bayern: Salihamidzic weist Watzke zurecht

Das Psycho-Duell um die Deutsche Meisterschaft zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund ist eröffnet - und das nur wenige Stunden nach dem Patzer des FCB bei RB Leipzig (0:0) , der dafür gesorgt hatte, dass der BVB noch eine realistische Chance auf die Deutsche Meisterschaft hat. Die Dortmunder zitterten sich am Samstag zum Sieg gegen Fortuna Düsseldorf - und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke holte zur Verbal-Attacke auf die Bayern aus: "Wir haben jetzt eine Situation, dass die Bayern alles verlieren und wir alles gewinnen können. Es gibt keinen Druck mehr für uns. Der Druck wandert weiter nach Süden", so der Dortmund-Boss.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Titelkampf: So kontert Salihamidzic BVB-Boss Watzke

Jetzt der Salihamidzic-Konter im Sportstudio des ZDF: "Alles können die nicht gewinnen. Sie können nämlich nur die Meisterschaft gewinnen. Im Pokal sind sie schon raus." Das sitzt. Während der BVB im DFB-Pokal bereits im Achtelfinale an Werder Bremen gescheitert ist, spielt der FC Bayern Ende Mai gegen RB Leipzig im Finale in Berlin um den Titel.

Doch klappt es nach dem Remis gegen Leipzig in der Liga mit der Meisterschaft? Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund ist vor dem letzten Spieltag von vier auf zwei Punkte geschmolzen. Die Bayern müssen nun am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt gewinnen (wegen der deutlich besseren Tordifferenz - 17 Tore Unterschied - würde auch ein Remis genügen), um sicher Meister zu werden. Salihamidzic will vorher keine große Reden schwingen: "Ich bin einer der ungerne so eine große Schnauze vor den Spielen hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine große Chance haben, zuhause Meister zu werden", so der Sportdirektor, der von einer "Scheiß-Saison" sprechen würde, wenn die Bayern noch den Titel verpassen sollten.