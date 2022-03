Titelkampf in der Premier League nach Liverpool-Sieg wieder spannend – Trainer Klopp mahnt

Trotz des auf einen Punkt geschmolzenen Rückstands auf den Tabellenführer will sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp noch nicht mit dem Spitzenspiel gegen Manchester City im April beschäftigen. "Ich weiß, dass die einzige Chance, die wir haben, die ist, eine unfassbare Menge an Fußballspielen zu gewinnen - weil unser Gegner eine unfassbare Menge an Fußballspielen gewinnt", sagte Klopp nach dem 2:0 des FC Liverpool beim FC Arsenal am Mittwochabend. "In den vergangenen Jahren haben wir uns auf verrückte Levels angetrieben", sagte er. Aber man kämpfe derzeit nicht gegen Manchester City, "wir spielen gegen City erst in drei oder vier Wochen". Das Duell der beiden Topteams findet am 10. April statt.

Anzeige