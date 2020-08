Korb von der Kapitänin: Birte Thimm verlässt den TK Hannover nach vier Jahren

Es ist ein sommerlicher Gruß aus dem heimischen Garten in Leverkusen. Birte Thimm steht im schwarzen Kleid vor grünem Hintergrund und erklärt den Fans in kurzen Worten, dass sie in der kommenden Saison nicht mehr für den TK Hannover auflaufen wird. „Ich möchte es dennoch nicht missen, mich für eine Super-Zeit in Hannover zu bedanken und für eure tolle Unterstützung. Ich werde euch sehr vermissen“, schließt Thimm und winkt zum Schluss noch in die Kamera.

Nachricht aus dem Nichts

„Unser Herz blutet“ steht über dem Video, das die Basketball-Frauen veröffentlicht haben. Die Nachricht kam wie aus dem Nichts: Birte Thimm verlässt nach vier Jahren den Bundesligisten. Sie hatte schon länger einen ausgehandelten und unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Die Unterschrift der Kapitänin für ein fünftes Jahr in Hannover galt als reine Formsache. Alle wa­ren sich sicher, dass sie bleibt...