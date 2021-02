Lohnt sich der XXL-Roadtrip? TKH-Damen wollen bei Angels Nördlingen nachlegen

Die Basketballerinnen des TK Hannover müssen Überstunden schieben. Fünf Stunden Fahrt nach Nördlingen, fünf Stunden in der Halle bei den Angels Nördlingen und dann wieder zurück nach Hannover. „Das ist eben 1. Bundesliga. Da gehören solche Auswärtsfahrten dazu“, sagt Trainerin Juliane Höhne. Anwurf: 19 Uhr.

Die Freude über den 97:71-Triumph gegen die BasCats Heidelberg wirkt noch nach. „Aber wir dürfen auch diesen Sieg nicht überbewerten. So eine Trefferquote von 70 Prozent hat man nicht jeden Tag“, sagt Höhne. Zudem spricht am Mittwoch auch einiges für die Gastgeberinnen. „Die sind ausgeruhter, weil ihr Spiel am Wochenende ausgefallen war. Und auch die Anreise haben die nicht in den Knochen“, sagt Janne Bartsch, Sportlicher Leiterin.