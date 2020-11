Lange in Rückstand: TKH-Damen pushen sich in Heidelberg zum 78:71-Sieg

In Corona-Zeiten ist halt alles ein wenig anders: Als die Basketballerinnen des TK Hannover nach dem 78:71 (38:43)-Sieg bei den BasCats Heidelberg mit den Gastgeberinnen abklatschen wollten, blickten die sich fragend nach ihrem Trainer um. Erst nachdem Dennis Czygan kurz genickt hatte, erhoben auch die Heidelbergerinnen ihre Hände zum Sportlergruß.

Für TKH-Trainerin Juliane Höhne war das allerdings nicht der Grund, warum ihre Fünf immer besser aufgekommen war. „Wir tun uns immer noch schwer damit, die Abwehr des Gegners zu lesen“, sagte sie. „Bis zur Halbzeit waren es Kleinigkeiten, die wir falsch gemacht haben.“ Höhne sprach von einem Spiel auf Augenhöhe: „Letzte Woche gegen Keltern haben wir den Kopf eingezogen, heute haben sich alle gegenseitig gepusht. Das war ausschlaggebend.“

Lob von Höhne für "meine beiden Großen"

In den ersten beiden Vierteln waren die Hannoveranerinnen stets einem Rückstand hinterher gelaufen. Zunächst landeten nur zwei von elf Drei-Punkte-Versuchen im Korb, die Hoheit unter den Brettern und jeweils zwei verwandelte Freiwürfe von Teja Gorsic und Aliaksandra Tarasava hielten den TKH im Spiel.

Erst in Minute 27 brachte Hannah Brown die Gäste erstmals in Führung. Die gaben sie allerdings nicht mehr her. „Tara hatte acht Assists, Mia Masic hat stark verteidigt, aber richtig loben muss ich meine beiden Großen“, sagte Höhne. Gorsic schaffte mit 20 Punkten und 16 Rebounds ein Double-Double, Brown gelangen wie Tessa Stammberger sieben Rebounds.