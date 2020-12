Schlussakt in Freiburg: TKH will das "hohe Frustrationslevel" absenken

Der Sport bestimmt für die Basketballerinnen des TK Hannover das Jahresende. Auf der Autobahn, in der Halle und im Hotel verbringen sie den Großteil der letzten Stunden im alten Jahr. Am Mittwoch steht ab 19 Uhr noch die Partie bei den Eisvögeln Freiburg an. Vorverlegen konnten oder wollten die Gastgeber die Partie nicht.

Doch nach der Schlusssirene gegen 21 Uhr wäre eine Zugfahrt nach Hannover nicht mehr möglich, die rund sieben Stunden im Kleinbus wollten die TKH-Offiziellen ihren Busfahrern nicht zumuten. So waren ei­ne Hotelübernachtung und die Rückfahrt im Bus erst am Silvestertag die einzige Al­ter­na­ti­ve. Das sorgt für zu­sätz­li­che kleine Probleme. „Auch in Baden-Württemberg gibt es eine Sperrstunde. Da war schon das Organisieren des Abendessens nach dem Spiel eine der vielen Herausforderungen“, sagt Trainerin Juliane Höhne, die lieber mit dem Zug gefahren wäre und etwas früher gespielt hätte. „Aber wir spielen jetzt um 19 Uhr – und müssen auch dann gewinnen“, sagt sie.