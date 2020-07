Einjahresvertrag mit Option: Das ist Juliane Höhne, die neue Trainerin des TKH

Die ehemalige Centerspielerin ist 1,83 Meter groß und und galt nicht nur in ihrer aktiven Zeit als durchsetzungsstark. „Auch Juliane ist das Centerspiel sehr wichtig, das passt gut in unser Konzept“, sagt Janne Bartsch, die Sportliche Leiterin des TKH.

„Ich will jetzt die Zü­gel wieder in der Hand halten“, sagt Höhne, „deshalb bin ich froh, das Vertrauen in Hannover bekommen zu ha­ben.“ Zuletzt war sie zwei Jahre Assistenztrainerin in Keltern. Beim TKH erhält sie einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung – wie alle Spielerinnen wegen der unabsehbaren Folgen der Corona-Krise.

Höhnes Karriere hat viele Stationen. Sie debütierte 2003 für den BBV Leipzig in der 1. Liga, studierte drei Jahre in den USA und begann ihre Profilaufbahn 2008 in Italien. Es folgten Wechsel nach Frankreich, wieder in die 1. Bundesliga, nach Belgien und zurück ins deutsche Oberhaus. In der Saison 2012/13 wurde Höhne Dritte mit den Giro Live Panthers Osnabrück, wo sie ihre aktive Laufbahn vor fünf Jahren be­en­de­te.

Höhne übernimmt zusätzlich ein Jugendteam

Früh begann sie, selbst zu trainieren, vor allem im Nachwuchsbereich. Vor zwei Jahren war Höhne unter anderem Co-Trainerin der U16-Nationalmannschaft. „Juliane wird auch hier ein Jugendteam übernehmen. Davon erhoffen wir uns sehr viel, das bringt neue Impulse“, so Bartsch.

Ab Mitte August wird Höhne in Hannover sein und in der Südstadt wohnen. „Ich kenne den Maschsee, sonst aber noch nicht viel von der Stadt“, sagt sie. Zuletzt in Keltern (die Gemeinde hat knapp 10 000 Einwohner) bei Pforzheim war das Leben überschaubar. „Ich freue mich darauf, eine größere Stadt zu erkunden“, sagt Höhne, die neben dem A-Trainerschein verschiedene Fitnesstrainer-Lizenzen besitzt. Vor ihrer Zeit in Keltern war sie zwei Jahre Chefcoach in Braunschweig und kennt sich in Norddeutschland gut aus.