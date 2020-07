Lehrermangel sei Dank: Nationalspielerin Finja Schaake verstärkt die TKH-Basketballerinnen

Am Freitag lüftete der TK Hannover nun das Geheimnis: Die 61-fache deutsche Nationalspielerin wird eine Turnschwester. Dass es so kommt, können die TKH-Frauen selbst nicht glauben.

Die 27-Jährige hat gerade ihr Referendariat an der Marburger Elisabethschule sowie ihre Ausbildung als Gymnasiallehrerin für die Fächer Chemie, Englisch und Sport mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. Dem TKH kommt nun der Lehrermangel in Niedersachsen zugute: Schaake wechselt an ein Gymnasium in Hannovers Südstadt - und spielt weiter Bundesliga-Basketball.

"Wie ein Wunder kommt zu dieser Saison Finja Schaake als gestandene deutsche Nationalspielerin nach Hannover", heißt es in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage. "Das Team hinter den Turnschwestern kneift sich noch mal schnell und blickt voller Vorfreude auf die Saison 2020/2021