Verdachtsfälle beim Gegner: TKH bleibt Horrortrip nach Wasserburg (halbwegs) erspart

Der angekündigte Achtstundenhorrortrip mit Maske im engen Bus nach Bayern endete für den TK Hannover schon in Sachsen-Anhalt. Das Rumpfteam von Trainerin Juliane Höhne war am Samstagmorgen in Hannover losgefahren, um am Abend um 19 Uhr beim Rekordmeister TSV Wasserburg im tiefsten Bayern zu spielen.

Um 11.50 Uhr postete Gegner Wasserburg die Spielabsage und die Begründung auf Facebook. Der TKH-Tross samt der neuen Spielerin Mia Masic machte sich wieder auf den Rückweg. Trainerin Höhne trauerte der Absage nicht lange nach: „Wir können froh sein, dass die Symptome schon am Samstag aufgetreten sind und nicht erst am Sonntag nach dem Spiel.“ Dann wäre ihr Team möglicherweise auch betroffen gewesen. Die lange Anfahrt wäre „für nichts“ gewesen.

Absage kommt nicht überraschend

Höhne hatte die sich zuspitzende Corona-Lage ohnehin seit Tagen beobachtet. Die Absage kam für sie nicht überraschend. Wasserburg liegt in der Nähe von Rosenheim, aktuell Deutschlands Risikostadt Nummer zwei.

Bestätigte Corona-Fälle in Marburg und Nördlingen, Verdachtsfälle in Saarlouis und nun auch Wasserburg – das Virus legt nach und nach die 1. Liga lahm. „Ich nehme an, dass wir pausieren müssen“, sagt Höhne und wundert sich, dass am Sonntag noch gespielt wurde. Höhne hat Zweifel, dass der kommende Spieltag, mit einem TKH-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Osnabrück, stattfindet. Sie würde sogar eine Absage befürworten. Danach ist Länderspielpause, die Teams hätten genug Zeit für Quarantäne.

Vier Spielerinnen sind unterwegs

Allerdings: Auch die Auslandsreisen der Nationalspielerinnen sind risikobehaftet. Finja Schaake ist mit Deutschland unterwegs, Aliaksandra Tarasava mit Weißrussland, Teja Gorsic mit Slowenien und Neuzugang Masic mit Kroatien. Das Hannover-Debüt der 27-Jährigen ist also verschoben.

Der TKH hatte auf die Verletztenmisere reagiert und Masic für Karolin-Ivonn Tzokov (Kreuzbandriss) nachverpflichtet. Sie kommt von KK Sancti Viti aus Masic’ Heimatstadt Rijeka. Dort hatte sie einen offenen Vertrag, der ihr erlaubt, bei einem besseren Angebot zu wechseln. „Das passte uns natürlich super“, sagt TKH-Teammanagerin Bartsch. Ob und wie es in der Profiliga weitergeht, muss die DBBL entscheiden. Für Anfang der Woche ist ein Krisenmeeting geplant. Dann wissen die TKH-Damen mehr.