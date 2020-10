"Einfach schlecht gespielt": TKH-Damen scheitern im Pokal an Zweitligist Rotenburg

Die Enttäuschung saß tief. Im ersten Pflichtspiel haben die Bundesligafrauen des TK Hannover im DBBL-Pokal bei Zweitligist Hurricanes Rotenburg eine 67:72-Niederlage kassiert. „Wir haben einfach schlecht gespielt. Jetzt ist der Pokal 2021 schon vorbei, bevor der Pokal 2020 entschieden ist. Da wird am kommenden Wochenende das im Frühjahr ausgefallene Final-Four-Turnier nachgeholt. Wir sind in Nördlingen dabei“, sagte Trainerin Juliane Höhne.

Tzokov verletzt sich im Abschlusstraining

Die Generalprobe ging in die Hose. „Rotenburg ist eben keine schlechte Mannschaft. Die waren ja auch lange in der Bundesliga und wir haben einfach zu lange gebraucht, um in Gang zu kommen“, sagte Höhne. Der 12:23-Rückstand nach dem ersten Viertel war indes nicht der erste Rückschlag für ihr Team. Im Abschlusstraining hatte sich Karolin Tzokov schwer verletzt. „Wir haben noch keine Diagnose, aber gut sah das nicht aus“, sagte Höhne. Das und der schnelle Rückstand in Rotenburg zerrten an der Moral.