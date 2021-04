Vor Umbruch: Finja Schaake verlängert bei den TKH-Frauen

Die Nächste, bitte: Die Basketballfrauen des TK Hannover basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die kommende Saison. Nach zwei Abgängen (Marleen Peek und Stephanie Gardner) und einem Verbleib (Karolin Tzokov) vermeldet der Bundesligist nun die nächste Vertragsverlängerung. Wenig überraschend bleibt Finja Schaake dem TKH erhalten.

Die Ex-Nationalspielerin war nach elf Jahren in Marburg vergangenen Sommer nach Hannover gewechselt – weil sie als Lehrerin für Englisch, Sport und Chemie an der Bismarckschule eine Stelle bekam. Logisch, dass die 28-Jährige ihre Karriere in Hannover fortsetzt.