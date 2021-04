TKH hat neue Trainerin gefunden: Sidney Parsons beginnt zur neuen Saison

Nach der Trennung von Juliane Höhne haben die Basketball-Frauen des TK Hannover eine Nachfolgerin präsentiert: Die US-amerikanisch-deutsche Trainerin Sidney Parsons wird ab kommender Saison übernehmen. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten mit Top-Platzierungen wechselt sie vom Ligarivalen TSV 1880 Wasserburg nach Hannover.

Die zukünftige TKH-Trainerin war selbst noch vor ein paar Jahren aktive Bundesliga-Spielerin. Sie spielte in der 1. und 2. Liga für mehrere Vereine, darunter die BG Donau Ries/ Angels Nördlingen. Hier startete sie auch ihre Trainerlaufbahn, parallel zur aktiven Karriere trainierte sie in ihrer Zeit bei Nördlingen das WNBL-Team. Im Dezember 2020 erhielt sie die A-Trainerlizenz des Deutschen Basketball Bundes mit Auszeichnung, welche die höchste zu erreichende Lizenz in Deutschland ist.