Jede Menge Physis: TKH verstärkt sich mit Aldona Morawiec und Patricia Broßmann

Jetzt sind sie fast komplett: Die Basketballfrauen des TK Hannover präsentieren die nächsten zwei Zugänge für die kommende Saison. Wie vom Teamchef Rodger Battersby angekündigt, wurde der TKH mit der Deutschen Patricia Broßmann und der Polin Aldona Morawiec einig. Das Duo ist eine echte Verstärkung für den Kader der neuen Trainerin Sidney Parsons.

Die 24-jährige Broßmann durchlief als Jugendspielerin die Talentschmiede des TuS Lichterfelde in Berlin und spielte bis zur U20 in sämtlichen Nachwuchsnationalteams. Nach dem Abitur ging sie vier Jahre in den USA mit einem Basketballstipendium an die University of San Diego in Kalifornien. Broßmann spielte für die „Toreros“ und erfüllte sich mit dem USA-Aufenthalt einen Karrieretraum. In der vergangenen Saison spielte sie beim französischen Klub COB Calais. Jetzt konnte der TKH die 1,83 Meter große Spielerin nach Hannover lotsen. Die starke Rebounderin „wird unser Team mit ihrer Physis verstärken“, sagt Battersby.