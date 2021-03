Charaktertest bestanden: TKH-Frauen kämpfen Favoriten aus Wasserburg mit 64:55 nieder

„Bei uns war die Frage, ob die Luft schon raus ist oder die Mannschaft Charakter hat. Bei uns geht es ja nicht mehr um so viel“, sagte Trainerin Juliane Höhne. Die Situation sei nicht so leicht. „Ich bin froh, dass das Team diese Aufgabe gemeistert hat“, so Höhne.

Wasserburg führt zunächst mit 25:11

Allerdings fielen zunächst die Gäste über Hannover her. Bei der 11:10-Führung kassierte der TKH ganze 14 Zähler am Stück, der Ball wollte partout nicht in den Korb, die Fehler häuften sich. „Wir haben sie zunächst nicht unter Kontrolle bekommen“, räumte Schaake ein. 16:26 stand es nach dem ersten Viertel.

Doch der TKH kämpfte sich in die Partie, vorneweg die starke Teja Gorsic. Sie warf sich in viele Pässe und Zweikämpfe, landete mehrfach auf dem Boden und sicherte dort den Ball. Sieben Punkte am Stück sammelte sie im zweiten Abschnitt, darunter den Dreier zum 29:31, damit war der TKH zurück.

TKH hat den Vorteil der langen Bank

Die slowenische Centerspielerin Gorsic erhielt einen besonderen Lohn von Hallensprecher Bodo Gerdes – der zieht ihren Namen stets ganz besonders in die Länge. „Das geht mit Tejas Namen gut, und sie freut sich sehr darüber, hat sie verraten“, sagte Gerdes, „das sorgt wenigstens etwas für Stimmung in dieser Zeit ohne Zuschauer“.

Mit 29:35 ging es in die zweite Hälfte, nun ließ Wasserburg tatsächlich nach. „Und wir hatten den Vorteil unserer langen Bank“, so Schaake. Eine 12:0-Serie brachte den TKH mit 41:10 in Front. Dennoch blieb das Duell vogelwild, beiden Seiten unterliefen zahlreiche Patzer. Vor dem Schlussviertel führte der TKH mit 50:45, es blieb sehr eng. „Wir haben es aber gut gemacht in der Verteidigung und hatten die Rebounds, wenn die Würfe danebengingen“, sagte Höhne.