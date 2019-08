TKH-Coach Tatiana Gallova im Interview: "Möchte, dass wir schneller spielen" 

Sie haben in den letzten Jahren sehr viele Teams an verschiedenen Orten trainiert. Absicht?

Wegen diverser Verletzungen im rechten Knie. Kreuzbandrisse, Meniskusschäden. Es war alles so kaputt, dass ich mich nicht mehr davon erholen konnte. Leistungssport war nicht mehr möglich. Mit 14 hatte ich die ersten Probleme, mit 25 habe ich dann aufgehört. Ich hatte insgesamt sechs Knieoperationen. Also wurde mir nahegelegt, die Karriere zu beenden und als Trainerin anzufangen.

Frauen sind emotionaler. Es ist für mich als Frau einfacher, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen, weil ich weiß, wie sie denken. Die Männer sind motivierter zu gewinnen. Also ist es etwas einfacher, mit ihnen zu arbeiten. Auf der anderen Seite sind die Männer größere Individualisten, die nicht so gerne zuhören. Frauen sind da kooperativer. Beide Geschlechter haben ihre Vor- und Nachteile (lacht). Ich habe es ein bisschen vermisst, die Spieler mehr zu beeinflussen. Deswegen bin ich jetzt bei den Frauen des TKH glücklich.

Das nicht. Es macht nur logistisch alles ein bisschen komplizierter. Aber es ist auch eine einmalige Chance, weil es um die Teilnahme an Olympia 2020 in Tokio geht, wenn 3x3-Basketball erstmals ausgetragen wird.

Als Sommerjob, ja. 2018 habe ich angefangen. Danach wollten sie mich erneut für den ganzen Sommer 2019, bevor der TKH angefragt hat. Also mussten wir eine Abmachung mit Hannover finden. Ich werde jetzt bis Ende August das Team für die EM betreuen. Anfang September bin ich wieder in Hannover.

Ja, im Februar. Ich habe durch einen Tipp davon mitbekommen. Ich habe mir das dann angeguckt und dachte: Okay, da bewerben sich 100, keine Chance. Aber sie haben mir geschrieben und mich eingeladen für ein Vorstellungsgespräch im Mai. Und so haben wir uns gefunden.

Wie würden Sie sich denn selbst als Coach beschreiben? Sie gelten als hart, streng und laut.

Das habe ich schon öfter gehört (lacht). Ich versuche schon, das etwas zu reduzieren. Im Ernst: Ich möchte von meinen Spielern, dass sie Verantwortung und Führung übernehmen und die richtigen Entscheidungen treffen auf dem Feld. Weil es am Ende ja so ist: Es kommt nicht darauf an, was ich ihnen sage. Sie stehen ja auf dem Feld. Die Spielsituationen ändern sich so schnell. Also müssen sie fähig sein, richtig und schnell zu reagieren. Kurzum: Es geht um geteilte Verantwortung.

Was haben Sie mit dem TKH vor?

Wir haben einen guten Mix aus älteren und jüngeren Spielerinnen. Ich möchte, dass wir etwas schneller spielen, mit mehr Pässen und mehr Bewegung als noch vergangene Saison.

Was ist Ihr Ziel mit dem TKH?

Immer besser zu werden. Stück für Stück. Neues Team, neuer Coach, neue Philosophie – das müssen wir zusammenfügen.

Sie starten mit dem TKH in Hannover mit dem großen „Season-Opening“ am 21. September. Vor- oder Nachteil?

Es ist immer schwerer, zu Hause zu spielen. Weil die Erwartungen höher sind. Also kommt es darauf an, wie die Spielerinnen es angehen. Aber wir haben die Fans auf unserer Seite. Ich hoffe, dass sehr viele in die Swiss-Life-Hall kommen und unser „sechster Mann“ sind. Gegen Wasserburg ist alles offen.