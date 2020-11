Aufgedreht im dritten Viertel: TK Hannover mit Derbysieg - und leisem Jubel

Aus den Bo­xen in der Basketballhalle an der Birkenstraße tönte Scooters „I Like it Loud“. Doch die Bundesliga-Damen des TK Hannover genossen ihren Triumph bei der Zu­sam­men­kunft im Mittelkreis eher still. „Natürlich haben wir uns gefreut. Aber der Sieg stand schon in den letzten Spielminuten so gut wie fest. Spontaner Jubel kann ja nur bei engen Spielen aufkommen“, erklärte Trainerin Juliane Höhne nach dem 92:79-Derbyerfolg gegen die Panthers Osnabrück, dem ersten Saisonsieg.

Und vor fast menschenleeren Rängen feiert es sich eben auch nicht so gut. Einzig TKH-Team­ma­na­ge­rin Janne Bartsch und der Fahrer der Osnabrückerinnen saßen auf der Tribüne.