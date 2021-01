"Haben jetzt Selbstvertrauen": TKH feiert gegen Nördlingen zweiten Sieg am Stück

Krieg der Sterne gegen die Engel: Zum im­pe­ri­a­len Marsch aus „Star Wars“ sind die Frauen des TK Hannover gegen die XCYDE Angels Nördlingen aufs Feld gelaufen. Und sie haben den zweiten Sieg am Stück gelandet. Am 15. Spieltag der Basketball-Bundesliga gewannen sie mit 78:67. „Ausschlaggebend war, dass wir in der zweiten Halbzeit die Center kontrolliert haben“, sagte Cheftrainerin Juliane Höhne, „und wir haben jetzt Selbstvertrauen.“

Anzeige

Der TKH begann ordentlich, leistete sich aber immer wieder schwache Phasen. Mit 11:8 führten die Gastgeberinnen, sie hatten bei den Re­bounds Vorteile. Leichte Fehler wie Fehlpässe gaben den Angels jedoch Aufwind – wie bei deren 10:0-Lauf zum 18:11. Die Führung des TKH war rasch verspielt. Und kämpfte sich das Team mühevoll wieder heran, folgten prompt die nächsten Rückschläge. Das ist in dieser Saison schon oft das Pro­blem gewesen.