TKH-Damen rüsten auf: Lisa Koop und Mante Kvederaviciute kommen aus Newcastle

Nächster Doppelschlag des TK Hannover: Nach zwei wichtigen Siegen binnen weniger Tage in der DBBL hat der Basketball-Bundesligist am Montagnachmittag die Verpflichtung von zwei neuen Spielerinnen bekanntgegeben. Lisa Koop und Mante Kvederaviciute kommen mit sofortiger Wirkung von den Newcastle Eagles - sie erhalten Verträge bis Saisonende.

Shooting Guard Kvederaviciute ist 30 Jahre alt und litauische Nationalspielerin. Sie ist 1,80 Meter groß und war bereits in der Saison 2018/19 in Deutschland am Ball - damals für Keltern. Weitere Stationen in ihrer Karriere waren unter anderem Umea in Schweden und Voula in Griechenland.