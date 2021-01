"Ist Enttäuschung pur": TKH kassiert gegen Freiburg siebte Niederlage am Stück  

Im zweiten Viertel streckte die starke Stephanie Gardner ihr Double zu Boden. Nach einem erfolgreichen Gegenstoß rannte sie auf den Pappaufsteller zu und kippte ihn übermütig um. Diese umwerfende Aktion sollte ein Zeichen sein. Dass es eben doch geht. Der TK Hannover hatte in dieser Phase nach schwachem Start einen Lauf gegen die Eisvögel USC Freiburg und kam zum Ausgleich.

Anzeige

Viele kleine, aber zum Teil auch haarsträubende Fehler standen den Basketballerinnen jedoch im Weg, sie konnten ihre Negativserie in der Bundesliga nicht stoppen und verloren daheim mit 72:75. Es war die siebte Pleite am Stück. „Wir hatten das Momentum in dieser Partie oft auf unserer Seite, aber insgesamt waren es einfach zu viele Fehler“, sagte Gardner.