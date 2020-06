Kein Auf- und Abstieg in der Bundesliga: Die beiden Faustball-Teams des TKH haben keinen Druck

In der vergangenen Saison mussten die TKH-Männer bis zum Schluss um den Ligaverbleib bangen. Von daher können sie diesmal ganz entspannt sein. Eine normale Punktrunde mit anschließender Meisterschafts-Endrunde der besten Vertreter aus Nord und Süd ist kein Thema mehr. Findet ein Turnier in Hannover statt? Wenn es denn losgeht, soll es zwei Turniere geben am 1. und am 15. August, die Teilnahme ist freiwillig. Für das erste Turnier ist der TKH als Ausrichter im Gespräch – und für das zweite, falls beim ersten der Zuschlag an Berlin geht und Hannover weiterkommt. „Das wäre eine gute Sache für uns“, betont Hermanns. Gegner wären VfK Berlin, Ahlhorner SV und die Berliner TS. Platz drei müsste es sein, um sich für das zweite Turnier zu qualifizieren.

Einen neuen Spieler hat der TKH ebenfalls verpflichtet, vom MTV Vorsfelde kommt Leon Riederer. Der Student lebt in Salzgitter und will in der 1. Liga zuschlagen. „Ein Abwehrspezialist, sehr guter Mann. Er zählt zum erweiterten Kreis der deutschen U21-Auswahl“, so Hermanns, „wir können ihn gut brauchen.“ "Chile hätte mich gereizt" Wie es für TKH-Nationalspielerin Charlotte Salzmann weitergeht, ist offen. Die Weltmeisterin von 2018 wird ihren Titel nicht verteidigen können, international sind für dieses Jahr alle Wettbewerbe abgesagt. WM-Ausrichter Chile hat obendrein schon für 2021 zurückgezogen, das Land hat hohe Infektionszahlen und durch die Corona-Pandemie erhebliche Probleme. „Aktuell wissen wir gar nichts. Aber Südamerika wäre natürlich super gewesen, Chile hätte mich gereizt“, sagt Salzmann.

