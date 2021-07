"Müssen Schippe drauflegen": Abstiegskampf ist für den TKH noch nicht vom Tisch

Gefreut haben sie sich am Ende nicht, erleichtert waren sie aber immerhin. Zumindest den einen Pflichtsieg haben die Faustballer des TK Hannover eingefahren an ihrem Heimspieltag in der 1. Bundesliga. „Wir haben das Minimalziel erreicht“, sagte Spielertrainer Merlin Sommer. Noch ist das Thema Abstiegskampf nicht vom Tisch, in der Achterstaffel ist der TKH Sechster.

Es war ein besonderer Spieltag in Kirchrode vor rund 80 Zuschauern, drei Partien musste der TKH bestreiten. Normalerweise sind es nur zwei, die Saison ist wegen der Pandemie gestrafft worden.