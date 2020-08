Neustart als Fehlschlag: TK Hannover nach zwei Niederlagen nur in der Trostrunde

Das erste Turnier der wegen Corona verkürzten Saison mutet wie ein Picknick an. Etliche der rund 50 Zuschauer haben Campingstühle dabei, Platz und Abstand gibt es genug. Der Regen ist vorüber, der Platz jedoch noch etwas nass. Die TKH-Frauen gewinnen den ersten Satz gegen Kellinghusen, nutzen in der Folge die Chancen nicht mehr konsequent genug.

Die Corona-Sicherheitsregeln werden strikt befolgt. „Wir sind so froh, dass wir wieder spielen können. Das wollen wir auf keinen Fall gefährden“, sagt Trainerin Susanne Schulz. Zum Umarmen oder gar Feiern gibt es auf dem Platz an der Hasenheide am Ende ohnehin keinen Anlass, der TKH verliert in seiner Dreiergruppe beide Partien und landet in der Trostrunde. „Das war sehr knapp und ist schon bitter, kämpferisch hat es aber gestimmt“, so Schulz.

Auffällig spielt Hauptangreiferin Cindy Ristel, die 34-jährige Ex-Nationalspielerin und Weltmeisterin versucht es mit Finten, kurzen Bällen und wuchtigen Schlägen. Am Ende reicht es nicht ganz, es heißt 1:3 (11:9, 9:11, 11:13, 8:11). „Wir können das besser, das Potenzial ist da“, sagt Ristel, die nach der Auftaktniederlage jedoch sofort wieder lachen kann, weil Söhnchen Niklas so viel Freude mit seinem Cola-Eis hat.

Als das erste Spiel der Frauen begonnen hat, gesellt sich Ole Hermanns zu den Zuschauern. Der Coach hat mit den TKH-Männern bereits richtig zugeschlagen und am Vortag in Berlin die Zwischenrunde klargemacht, die am 15. August an der Hasenheide ausgetragen wird. „Die Mannschaft war richtig stark, jetzt haben wir sogar die Chance auf die Endrunde“, sagt der langjährige Nationalspieler.

Michalakis abermals in Topform

Der 43-Jährige hat in Berlin selbst eingegriffen, bei schwüler Hitze hat das dem Team Körner gespart. Der TKH schlägt zunächst Zweitligist MTV Vorsfelde klar mit 3:0 und anschließend Ausrichter Berliner TS mit 3:2 (11:4, 10:12, 11:8, 9:11, 11:5). In Topform präsentiert sich erneut Angreifer Christos Michalakis.

„Leider hat dann die Kraft nicht mehr ganz gereicht im dritten Spiel“, so Hermanns. Die Partie gegen den VfK Berlin geht mit 1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 6:11) verloren, daher werden die Männer mit dem roten Brustring nur Turnierzweite hinter der Berliner TS und erwischen damit die stärkeren Rivalen in der Zwischenrunde: VfL Kellinghusen und TSV Hagen. „Beide schwer zu besiegen, aber in dieser Form ist das für uns nicht unmöglich“, bekräftigt Hermanns.