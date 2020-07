TK Hannover rüstet sich für die Zukunft: Birte Thimm bleibt Kapitänin bei den Basketballerinnen 

Und plötzlich geht alles Schlag auf Schlag. Nahezu alle zentralen Positionen bei den Bundesliga-Damen vom TK Hannover sind besetzt. Teamchef Rodger Battersby setzt dabei auf Kontinuität. Was noch fehlt: eine Aufbauspielerin und natürlich ein neuer Trainer. Es ist für das Basketball-Business durchaus ungewöhnlich, doch Hannover vertraut fast auf den kompletten Kader der Vorsaison. „Das hat einfach gepasst, es herrscht Harmonie im Team. Warum sollen wir das ändern?“ Die US-Ladys Stephanie Gardner auf dem Aufbau (hat schon unterschrieben) und Morgan Pullins als großer Flügel (hat den Vertrag vorliegen und zugesagt) bilden zwei wichtige Stützen für den Bundesligisten.

Mit geballter Power in die neue Spielzeit Alleine das Beispiel Gardner, die in ihrer Karriere in Deutschland jedes Jahr den Verein wechselte, zeigt: Battersby glaubt an und vertraut seinem Team, den nächsten Sprung zu machen. Kapitänin Birte Thimm führt die Turnschwestern wieder an, auch hier sind sich die Parteien einig. Alleine die Unterschrift fehlt noch. Mit Sasha Tarasava und Neuzugang Finja Schaake steht die Führungsebene auf dem Platz. Und auch unter den Körben ist der TKH mit der nötigen Größe besetzt. Teja Gorsic und Hannah Brown bringen ordentlich Kraft mit.

Bald hat das Warten ein Ende: Battersby und sein Team sind heiß auf die neue Saison. © Florian Petrow

Anzeige

"Ein Geschenk Gottes" Dass Finja Schaake zu uns kommt, ist ein Geschenk Gottes, sagt Battersby und freut sich über die Nationalspielerin, die in Hannover als Lehrerin arbeiten und für den TKH in der Bundesliga spielen wird. Ohnehin traut die Liga, die im Oktober die Corona-Zwangspause beenden will, Hannover eine gute Rolle im Kampf um die Top-Plätze zu. Battersby will davon nichts wissen. Logisch, der Manager will den Druck von seinem Team fernhalten. Die Qualität für einen sicheren Play-Off-Platz hat der TK Hannover allemal. Zumal noch nicht abzusehen ist, wie die Corona-Pandemie die Liga-Stärke verändert haben wird. Als Favorit gelten die Rutronik Stars Keltern, die ihren Etat zwar um ein Viertel gekürzt und den Kader auf zehn Spielerinnen verkleinert haben. Dafür setzt das Team auf acht internationale Stars. Mit den jungen Wilden in die Zukunft „Das ist nicht unser Plan. Wir wollen junge, hungrige Spielerinnen, die sich entwickeln können“, sagt Battersby. EX-TKH-Flügel Janne Pul hat das Konzept scheinbar überzeugt. Die 20-jährige Estin entschied sich für den Wechsel nach Badem-Württemberg und ist mit Serbin Tijana Cukic die einzige, die Hannover verlassen hat.