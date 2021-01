Ohne die Neuen, aber mit Peek: TKH will jetzt im Derby in Göttingen nachlegen

Für zusätzliche Motivation sorgt das Comeback von Center Marleen Peek nach langer Verletzungspause. „Das wird dem Team hoffentlich einen weiteren Push geben“, sagt Trainerin Juliane Höhne. Dagegen ist der Einsatz von Topscorerin Aliaksandra Tarasava (Muskelprobleme) unwahrscheinlich. Auch die beiden vor wenigen Tagen verpflichteten Neuzugänge Lisa Koop und Mante Kvederaviciute vom britischen Zweitligisten Newcastle Eagles werden voraussichtlich noch nicht spielen. „Die sind noch in Quarantäne“, sagt Höhne .

Zwei Siege in Serie, dazu zwei Neuverpflichtungen. Bei den Basketballfrauen des TKH steigt das Stimmungsbarometer wieder. „Jetzt haben wir Rückenwind“, sagt Hannovers Nationalspielerin Finja Schaake. Das Selbstvertrauen beim Bundesligisten ist größer geworden. Im Niedersachsen-Duell am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Flippo Baskets Göttingen soll Triumph Nummer drei folgen. Das Momentum scheint auf TKH-Seite zu sein, zumal die Gastgeberinnen zuletzt zwei Pleiten einstecken mussten.

Weil in Göttingen eine Bombe entschärft werden muss und die Spielhalle als Evakuierungszentrum dient, mussten die Basketballerinnen vorziehen. „Was soll ich mich über etwas aufregen, was ich nicht beeinflussen kann? Wir sind ja froh, wenn wir überhaupt spielen können“, sagt Höhne.

Ihr Team ist – ebenso wie das Göttinger – ohne eigene Corona-Fälle, ohne Quarantäne und fast ohne Spielausfälle durch die Saison gekommen. Besonders Göttingens Dreh- und Angelpunkt Jennifer Crowder liefert derzeit riesige Spiele ab. Zuletzt gelang der deutschen Nationalspielerin ein Triple-Double, also zweistellige Ergebnisse bei Punkten, Rebounds und Assists.

Nicht noch einmal eine unliebsame Überraschung

Höhne hat Hochachtung vor dem flinken 1,64-Meter-Guard. „Sie müssen wir als Team irgendwie in Schach halten“, sagt Schaake. „Auch dürfen wir uns nicht noch einmal so überraschen lassen wie im Hinspiel.“ Damals, am ersten Spieltag, gingen die TKH-Frauen mit 81:99 unter. „Die Fehler, die wir damals gemacht haben, machen wir aber schon lange nicht mehr“, sagt der TKH-Coach.

Nach der Partie wartet die lang ersehnte Pause nach intensiven englischen Wochen. In der Länderspielpause sollen die beiden Neuzugänge in die Abläufe inte­griert werden. Klingt perfekt, würde nicht noch eine weitere Auszeit drohen. „Heidelberg hat vier positive Schnelltests. Die wären nach der Länderspielpause unser Gegner“, sagt Höhne. Sie will sich aber nicht weiter ärgern. Bringt sowieso nichts.