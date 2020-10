TKH verliert Derby mit 81:99: "Die simpelsten Sachen haben nicht funktioniert"

Für Juliane Höhne ein Horrorauftakt. Die neue Chefin an der Seitenlinie versucht, Einfluss zu nehmen. Sie motiviert, kritisiert, stellt um. Alles vergebens. Am Ende wiegen die Ausfälle von Tzokov sowie Marleen Peek, Tea Peric und der US-Amerikanerin Morgan Pullins zu schwer.

Die Verletzten verfolgen den Auftritt von der Ersatzbank, sie haben ihre Spieltrikots an Janne Bartsch und Lara Rohkohl weitergegeben. Beide unterstützen aus der zweiten Mannschaft. Eine Linie be­kom­men sie logischerweise nicht ins Spiel. Aber immerhin gewähren sie den sieben verbleibenden Spielerinnen kurze Verschnaufpausen.

"99 Punkte sind ein No-Go"

Das große Problem aber bringt Neuzugang Finja Schaake auf den Punkt: „99 Punkte sind ein No-Go.“ Stimmt. Der TKH hat es nicht verstanden, ordentlich zu verteidigen, gewährte übergroße Lücken, und Göttingen hatte keine Probleme, zu einfachen Punkten zu kommen.

Juliane Höhne kündigt an: „Diese Woche werden wir daran sehr intensiv arbeiten. Das habe ich dem Team schon gerade angekündigt.“ Die Schlusssirene liegt da etwa zehn Minuten zurück. Konsterniert studiert die Trainerin den Spielbericht, sieht 20 Ballverluste. Ihr erster Weg führt in die Kabine zum Team, dann gönnt sich sie sich eine kurze Pause zum Pulsabsenken. „Wir haben uns nicht an die Regeln ge­hal­ten, uns nicht geholfen. Die simpelsten Sa­chen ha­ben nicht funktioniert.“

Und das von Beginn an. Göttingen, mit einer Empfehlung vom Pokalsieg gegen Topteam Herne angereist, spielt die Angriffssysteme ruhig zu Ende, verteidigt konsequent und hat keine Mühe, Hannover auf Distanz zu halten. Sasha Tarasava und die zweite TKH-Amerikanerin Stephanie Gardner übernehmen Verantwortung, leisten sich aber trotz ihrer jeweils 19 Punkte zahlreiche Ballverluste.

Gäste in der Breite besser aufgestellt

Göttingen zeigt sich in der Breite besser aufgestellt. Topspielerin Riley Lupfer, zuletzt mit mehr als 30 Punkten, kommt gerade mal auf acht Zähler. Dafür spielen Croweder, Roscoe und Dzankic stark auf. Genau davor hat Höhne gewarnt.

Finja Schaake denkt ans nächste Spiel bei Topteam Wasserburg, mit einer Anreise von acht Stunden im Bus. „Wir werden in der Defense an allen Ecken und Enden arbeiten müssen, das wissen wir“, sagt die 28-Jährige, die in dieser Woche wieder eine Einladung zur deutschen Nationalmannschaft erhalten hat. „Wir wollen besser werden. Das Positive: Wir haben 81 Punkte gemacht. Das ist ein guter Wert.“