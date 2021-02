TKH-Frauen verlieren gegen Marburg – Play-off-Chance nur noch minimal

Der Trost vom DJ kam nicht so recht an. „Don’t worry, be happy“ schallte es nach dem Spiel durch die Basketball-Halle an der Birkenstraße. Doch die Frauen des TK Hannover waren alles andere als happy, sondern schlichen betrübt aus der Halle. Mit 54:60 hatten sie die Bundesliga-Partie gegen den BC Marburg verloren. Die katastrophale 2:17-Punkte-Serie im dritten Viertel hatte früh alle Hoffnungen zunichte gemacht.

Anzeige

Dabei war der TKH noch mit einer 6:2-Führung ins Spiel gestartet. Doch nach vier Minuten war diese schon dahin. Marburg zog mit neun Punkten in Folge vorbei. Dennoch blieben die Gastgeberinnen im Rennen. 12:17 stand es nach dem ersten Viertel, 29:34 zur Halbzeit. Tessa Stammberger, die erst in der letzten Minute vor der Pause die ersten beiden Dreier für den TKH erzielte, hatte großen Anteil daran.