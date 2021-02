Niedersachsenduell gegen Osnabrück: TKH braucht Punkte für die Play-offs

Am Sonntag nun sind die Basketballfrauen ab 16 Uhr wieder im Bundesliga-Einsatz. Es geht zu den Giro Live Panthers Osnabrück. Höhne ist gespannt vor dem Niedersachsenduell: „Ich weiß nicht, welches von den beiden Gesichtern wir da zu sehen bekommen.“

Bei den Basketball-Frauen vom TK Hannover weiß Trainerin Julian Höhne nie, was sie erwartet. Mal spielt der Bundesligist weit unter seinen Möglichkeiten und kassiert bittere Pleiten wie beim 65:87 unter der Woche in Nördlingen, dann wiederum gelingen überzeugende Auftritte wie beim deutlichen 97:71-Triumph gegen die BasCats Heidelberg vier Tage zuvor.

"Fühlt sich richtig gut an": TK Hannover feiert souveränen Sieg gegen Heidelberg

Leider gibt es nur eine Tessa Stammberger

Die Nachwirkungen vom Nachholspiel in Nördlingen sind intensiv. Zum einen sind die Gastgeberinnen ausgeruhter, dem TKH fehlt zudem die nötige Trainingsarbeit. „Wir haben kaum Zeit, Neues einzuüben“, sagt Höhne. Gegen die Niedersachsen-Rivalinnen würde sie gern in der Verteidigung neue Akzente setzen. Das erfordert aber Feinabstimmung. Zeit, die in den vielen englischen Wochen nicht vorhanden ist.

Für das Spiel in Osnabrück hat die Trainerin einen großen Wunsch: Sie wünscht sich mehrere Spielerinnen wie Tessa Stammberger. Die hatte, als sie die Bewachung von Nördlingens Topscorerin Respect Leaphart übernommen hatte, dieser nur noch drei Punkte gestattet. Zuvor waren es in der ersten Hälfte 30 gewesen.

TKH will auf Rang acht

Nun geht’s gegen die aktuelle Nummer vier der Tabelle. Der TKH muss dringend punkten, um in den noch fünf ausstehenden Spielen Rang acht und damit die Play-offs zu erreichen.