"Rechnerisch alles möglich": TKH-Coach Höhne glaubt noch an das Wunder Play-offs

Der Abstand zu den Play-off-Plätzen in der Bundesliga ist groß. Zwar liegen die Frauen des TK Hannover als Nummer zehn des Tableaus nur zwei Punkte hinter den achtplatzierten Angels Nördlingen, doch die haben noch drei Nachholspiele zu absolvieren. „Rechnerisch ist noch alles möglich. Warum soll ich dann nicht daran glauben, dass wir das noch schaffen?“, fragt Trainerin Juliane Höhne.

In einer Saison, in der nichts sicher ist, viele kuriose und unerwartete Ergebnisse zustandekommen, coronabedingte Zwangspausen immer wieder neue Nachholspiele generieren und das Ende des Punktspielzeitraumes immer wieder verändert wurde, ist eben vieles möglich. „Im Moment interessiert mich nur das Spiel am Sonntag“, sagt Höhne. Dann geht es ab 16 Uhr in die hannoversche Halle an der Birkenstraße gegen den BC Marburg. Auch die Hessinnen auf Rang sieben könnte der TKH in der Theorie noch einholen – aber nur bei ausschließlich eigenen Siegen und fünf Pleiten des BCM.