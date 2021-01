Nächster Nackenschlag: Verletzungsgeplagter TKH geht in Herne unter

Und dann war noch Gegner Herner TC, Nummer drei der Bundesliga. Die Folge war wohl unausweichlich. Mit 65:97 gingen die verbliebenen acht Hannoveranerinnen in Herne unter. Die achte Pleite in Folge bedeutete zugleich auch die höchste Saison-Niederlage und den Fall ans Tabellenende.

Guter Start vom TKH

Dabei sah es zunächst nach einer Trotzreaktion der TKH-Frauen aus. Finja Schaake sorgte mit dem ersten Korb des Spieles für die Führung, die die Hannoveranerinnen fortan nur kurzzeitig wieder abgaben: 10:7 stand es nach vier Minuten, 19:16 nach acht. Und auch bis ins zweite Viertel hinein konnten die Hannoveranerinnen beim 23:22 noch träumen.

Doch noch vor der Halbzeitsirene verfielen die Spielerinnen von Trainerin Juliane Höhne in alte Fehler. Neun Ballverluste brachten dem Gegner Geschenke. Hernes Nachwuchs-Ass Laura Zolper nahm diese an ihrem 21. Geburtstag gerne an. Sie verwandelte einen Dreier nach dem anderen und avancierte zur Topscorerin des HTC. Zur Pause lag der TKH bereits mit 36:44 zurück.

Nachwuchsspielerin Rohkohl nutzt Chance

Das Spiel verloren die Hannoveranerinnen aber erst im dritten Abschnitt, als vier Minuten ohne einen einzigen Treffer den Rückstand auf 43:61 anwachsen ließen. Einzig Mia Masic zeigte noch Gegenwehr. Ihre zehn Punkte allein in diesem Viertel waren bei der Mini-Aufholjagd zum 54:66 aber dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Als Coach Höhne im Schlussviertel die Niederlage akzeptierte und Teja Gorsic, Hannah Brown sowie Masic auf der Bank ließ und für die beiden Partien in der kommenden Woche schonte, brach der TKH ein. Nur die Blamage, auch noch den 100. Gegenpunkt zu kassieren, blieb ihnen erspart. Nachwuchsspielerin Lara Rohkohl, die erstmals auf eine Viertelstunde Spielzeit kam, nutze diese allerdings gut. „Mit sechs Punkten und sechs Rebounds hat sie einen guten Job gemacht“, sagte Höhne.