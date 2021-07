Der Luchs steht im Mittelpunkt: TKH-Damen gehen mit neuem Logo und Namen in die kommende Saison

Die Luchse sind los! Die Basketball-Damen des TK Hannover werden künftig einen neuen Namen tragen, zudem ändert sich auch das Vereinslogo. Die Hauptrolle spielt dabei der Luchs, der bereits seit 2019 als Maskottchen zur TKH-Familie gehört. Aus den TKH Basketball Damen werden nämlich die TK Hannover Luchse.

Europas größte Raubkatze ziert selbstredend auch das neue Vereinslogo, das in den Farben Gold, Weiß und Schwarz gestaltet worden ist. Aber warum eigentlich der Luchs? "Um die Verbindung zum Hauptverein stärker in den Fokus zu rücken und das Maskottchen als Attraktion auch bei unseren Heimspielen mit an Bord zu holen, fiel die Entscheidung, den Luchs als Wappentier mit in unser neues Logo und den Namen aufzunehmen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des TKH.